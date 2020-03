Vader dode peuter Ubbena blijft vastzitten

De vader van de peuter die op oudejaarsdag is overleden als gevolg van een val in het Noord-Willemskanaal bij het Drentse Ubbena, blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen donderdag bepaald.

Paul den B. (39) uit Utrecht wordt beschuldigd van doodslag op zijn zoontje (3) door hem te laten verdrinken. Advocaat Judith Kwakman had om zijn vrijlating gevraagd, omdat doodslag volgens haar niet bewezen kan worden. „Hij heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om Sven te redden”, zei de advocaat.

De rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem vrij te laten. Ook lopen er nog meerdere onderzoeken. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Den B. het jongetje bewust in gevaar gebracht door met hem op 18 december op de steile oever van het kanaal te gaan staan en hem niet vast te houden. Hij wilde het jongetje er laten plassen, heeft hij bij de politie verklaard. Ze gleden uit, waardoor het jongetje in het ijskoude water belandde.

Volgens het OM heeft de man niet genoeg gedaan om het jongetje te redden. De man stelt dat hij het kanaal in gesprongen is en Sven niet kon vinden. Daarna is hij op zoek gegaan naar zijn telefoon en heeft hij 112 gebeld. Door een fout in de meldkamer reden de hulpdiensten eerst twee keer naar de verkeerde plek. Uiteindelijk haalden politieagenten Sven met ernstig hersenletsel uit het water. Twee weken later overleed hij.

Den B. had zijn zoontje al bij zijn ex in Utrecht moeten brengen. De twee zijn met een vechtscheiding uit elkaar gegaan en de man is daarna veroordeeld voor stalking van zijn vrouw. Zijn zoontje mocht hij lange tijd niet zien. Eind vorig jaar werd het contact juist weer opgebouwd.