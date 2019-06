Vader die zoon (12) doodde „was psychotisch”

De 40-jarige Arnhemmer Tevfik G. die eind december in Arnhem zijn 12-jarige zoon met een zwaard doodstak, was op dat moment psychotisch. Dat wordt ook de conclusie van het Pieter Baan Centrum, zo begrijpt de verdachte zelf van zijn onderzoekers.

Dat heeft zijn advocaat vrijdag gemeld tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Arnhem. De jongen werd 22 december 2018 dood gevonden in zijn huis. Zijn 15-jarige broer vluchtte weg toen de verdachte ook hem met het zwaard achtervolgde.

De zwaarste aanklachten op de tenlastelegging tegen G. zijn nu moord en poging tot moord. De officier van justitie bestudeert nog of zij die laat varen en als zwaarste aanklachten doodslag en poging tot doodslag handhaaft.

De verdachte is eerder in Duitsland opgenomen geweest in een psychiatrische instelling.

Een verzoek van de advocaat om de broer aanvullend te verhoren, is afgewezen.

Op 6 september staat de inhoudelijke behandeling gepland.