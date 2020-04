Vader die verdacht wordt van doodschudden baby blijft in cel

De man die ervan verdacht wordt begin vorig jaar zijn acht weken oude zoontje te hebben doodgeschud, blijft voorlopig nog in de cel. De 30-jarige Bertus van E. uit Waddinxveen ontkent dat hij zijn zoontje heeft gedood. Volgens hem is de baby onwel geworden en heeft hij geprobeerd zijn leven te redden.

De officier van justitie vertelde de rechtbank echter dat er meerdere aanwijzingen zijn dat de baby is mishandeld. De rechtbank Den Haag besliste dat er voldoende ernstige redenen zijn om hem in de cel te houden.

Van E. heeft inmiddels nog een kind met de moeder van zijn overleden kindje. De baby is tijdens zijn detentie geboren. Zijn ex-vriendin woont niet meer op het woonwagenkamp waar de twee samenwoonden. Volgens de officier van justitie is zij doodsbang voor Van E. en zijn familie. Ze zou vrezen dat als Van E. vrijkomt hij of zijn familie haar baby willen ontvoeren.

De zaak gaat op 9 juni verder, waarschijnlijk wordt dat dan een inhoudelijke behandeling.