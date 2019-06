‘Vader die dochter doodstak, vroeg om hulp’

Een 40-jarige man uit Hoogvliet die ervan wordt verdacht dat hij zijn dochtertje Diya (8) in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft neergestoken, had de daaraan voorafgaande dagen bij verschillende instanties aangeklopt en „geschreeuwd om hulp”. Hij voelde zich niet goed, was in de war, angstig, voelde zich bedreigd en maakte zich grote zorgen om zijn dochtertje, zei zijn advocate maandag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Dordrecht.

De man, Nirmalkoemar B., heeft bij de politie bekend dat hij het meisje met een schaar in haar borst heeft gestoken en haar heeft achtergelaten in een kamer op de afdeling radiologie, zei de officier van justitie. Laat in de avond werd het meisje op zijn aanwijzing gevonden, zeer zwaargewond. Tijdens een spoedoperatie is het kind overleden.

Volgens zijn omgeving was B. een goede vader die dol was op zijn dochtertje en haar beschermend opvoedde, benadrukte advocaat Mirjam Levy. Het meisje was enig kind en woonde om en om bij B. en zijn ex-vrouw.

Zij bracht B. samen met Diya op de bewuste vrijdag 15 maart naar het Maasstad Ziekenhuis, omdat hij zich opnieuw niet goed voelde. Dat was al zijn derde bezoek aan het ziekenhuis die week. Hij bleef daar met Diya wachten totdat „het weer mis met hem zou gaan”. Wat daarna precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. B. kan zelf niet terughalen waarom hij zijn dochter neerstak. Hij wil graag psychiatrisch worden onderzocht, maar dat laat door drukte op zich wachten.

Advocaat Levy wil weten waarom zijn hulpvraag „niet serieus werd genomen en hem onvoldoende hulp is geboden”. Ze wil meer informatie over de contacten die hij had over zijn problemen, met onder meer de huisarts, hulporganisatie Veilig Thuis en de school van Diya.