Vader Dascha bivakkeert in politiebureau

De vader van de verongelukte Dascha Graafsma bivakkeert al twee dagen dag en nacht in het politiebureau van Hilversum. René Graafsma is niet van plan te vertrekken voordat hij de laatste beelden heeft meegekregen van zijn zestienjarige dochter, die in 2015 onder een trein terechtkwam.

Het meisje uit Hollandsche Rading verongelukte onder invloed van alcohol nadat ze enkele uren vermist was na een avondje stappen met vriendinnen. Het Openbaar Ministerie (OM) constateerde na onderzoek dat er geen sprake was van een misdrijf en dat het meisje vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd.

Volgens het OM mag Graafsma het dossier, waar de beelden in zitten, wel inzien, maar niet meenemen vanwege de privacy van de mensen die gehoord zijn tijdens het onderzoek. „Kennisname van het dossier kan helpen bij de verwerking van een dergelijk traumatisch verlies”, stelt het OM.