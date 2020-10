Vader blijft vastzitten voor moord op baby

De 39-jarige Richard S. blijft vastzitten op verdenking van de moord op zijn enkele maanden oude baby. Op het hoofdje van het kind van vier maanden oud uit Nieuwleusen is zwaar geweld toegepast.

Dat bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle. Naast de vader wordt ook moeder Geertje B. verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. Zij zit niet vast. Op 10 maart bezweek het kind in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Uit sectie blijkt dat het geweld op haar hoofd zo groot is geweest, dat haar schedel misvormd is. Ook bleken zeker acht ribben eerder al gebroken. Op armen, benen en onder een van haar ogen zaten bloeduitstortingen.

De moeder van het kind zou een vriendin gezegd hebben dat het kind al dood was toen ze die nacht thuiskwam. Aanvankelijk verklaarden beide ouders dat het kind was gestorven door een val van de trap. Het letsel aan het hoofd is vergelijkbaar met dat van „een val van meters en meters hoogte of uit een rijdende auto”, zei de officier van justitie. „Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat meneer de dader is geweest.”

S. heeft geen verklaring voor al het letsel. „Het was een vrolijke baby, ze huilde niet meer dan andere kinderen.” De rechtbank vindt net als het OM dat hij in het Pieter Baan Centrum geobserveerd moet worden. Tot hij daar over enkele maanden terechtkan, moet hij vast blijven zitten. Ook is het onderzoek naar de doodsoorzaak van het kind nog niet afgerond.