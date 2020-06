Vaccinatiegraad in alle leeftijdsgroepen gestegen

Het inenten van kinderen tegen infectieziekten wint aan populariteit. De landelijke vaccinatiegraad in Nederland is voor het eerst in vijf jaar bij vrijwel alle leeftijdsgroepen gestegen, meldt het AD.

Vooral de inenting van zuigelingen tegen bof, mazelen en rodehond (een toename van 0,7 procent) en tegen meningokokken (+0,6 procent) en de vaccinatie van pubermeisjes tegen HPV (+7,5 procent) - een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt - zitten in de lift.

Het percentage kinderen dat vorig jaar op tweejarige leeftijd alle vaccinaties volgens schema heeft ontvangen, is gestegen van 90,2 naar 90,8 procent. Daarentegen heeft 4,4 procent van de tweejarigen nog geen enkele vaccinatie gekregen. Vooral in de zogeheten biblebelt blijft de inentingsgraad laag.

"Het onderwerp 'vaccineren' leeft weer! Dat is een heel andere boodschap dan de afgelopen jaren", zegt Hans van Vliet, die het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM leidt.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) verwelkomt de toename van de inentingsgraad. "Ik voel me gesterkt in de maatregelen die ik heb ingezet om meer kinderen en jongeren te vaccineren."