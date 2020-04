‘Vaccin tegen coronavirus voor iedereen lukt niet dit jaar’

Er zal eind 2020 zeker geen coronavaccin voor ons allemaal zijn. Dat stelt Lidia Oostvogels, die namens de Duitse farmaceut CureVac een onderzoek naar een middel tegen het virus leidt. Tegen het AD zegt ze een stuk minder positief te zijn dan de positieve prognoses van de Duitse voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen die beweerde dat er voor het einde van het jaar een vaccin zou kunnen zijn.

Oostvogels: „Ik snap dat ze het zegt. Dit is de belangrijkste hoop die je kunt geven aan mensen, dat er een vaccin komt en dat het leven weer normaal zal zijn. Alle informatie die we nu hebben, wijst erop dat we in de goede richting bezig zijn. Bij elke tussenstap behalen we de resultaten die we moeten behalen. Dus ik heb er goed vertrouwen in. Maar ik kan het niet garanderen. Dat kan niemand op dit moment, nergens op de wereld.”

Volgens Oostvogels duurt het doorgaans tien tot vijftien jaar om een vaccin te ontwikkelen. „Wij zijn in januari begonnen. We hebben veel antwoorden gewoon nog niet. Een vaccin dat perfect werkt in een reageerbuisje, of op muizen, kan bij mensen helemaal niets doen. Je weet het pas als je op mensen kunt testen.We leren veel over het coronavirus, maar weten nog lang niet alles. We gaan in juni of juli eerst op een kleine groep mensen testen. Als dat positief verloopt, kunnen we een paar maanden later een grotere klinische studie doen.”