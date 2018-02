Vaarverbod in stad Groningen tegen ijsschade

De gemeente Groningen heeft dinsdag een vaarverbod ingesteld voor een deel van de Groninger grachten en kanalen. Met het verbod wil de gemeente schade aan bruggen, kades en woonboten door kruiend ijs voorkomen.

De gemeente benadrukt dat de maatregel niet genomen is met het oog op beter schaatsijs. Schaatsen of lopen op de Groninger grachtengordel is niet veilig en zal het volgens de gemeente ook niet worden. „Daarvoor is de vorstperiode te kort”, aldus de gemeente.

Amsterdam, Utrecht en Friesland kennen ook een gedeeltelijk vaarverbod, maar hier gaat het wél om de groei van het ijs te bevorderen met het oog op ijspret.