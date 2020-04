Vaarverbod in centrum Amsterdam in weekend verlengd

Het vaarverbod in de weekenden voor de grachten in het centrum van Amsterdam is verlengd voor de komende weekenden en feestdagen, meldt de gemeente. Het verbod is van kracht in de weekenden van 2 en 3, 9 en 10, 16 en 17 mei en op 4 en 5 mei. De grachten zijn afgesloten voor zowel de pleziervaart als de passagiersvaart. De beroepsvaart is uitgezonderd. Daarnaast blijft de dringende oproep: blijf zoveel mogelijk thuis en ga niet recreëren.

Of het vaarverbod ook na 17 mei verlengd of uitgebreid wordt, is nog niet bekend. Voor het vaargebied in de hele stad en de regio geldt een aangepaste bediening van sluizen en bruggen.

Mensen die in Amsterdam gaan varen, mogen dat doen met maximaal twee personen, inclusief schipper. Mensen die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete van 390 euro.