Vaak geld kwijt na oplichting via internet

Mensen die worden opgelicht bij het kopen van een product via onder meer Marktplaats, krijgen hun geld bijna nooit terug. Dat blijkt uit een onderzoek door de regionale omroepen en de NOS. Zo’n 4500 mensen deden hier via de websites van de omroepen aan mee. In totaal 1700 mensen zeiden als koper gedupeerd te zijn. Negen op de tien raakten hun geld definitief kwijt.

De meeste verkoopfraude vond plaats bij de aanschaf van kleding en accessoires, computers en software en tickets. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om een bedrag van boven de honderd euro.

Ruim de helft van de gedupeerden in het publieksonderzoek deed de aankoop via Marktplaats. Volgens een woordvoerder van Marktplaats komen er dagelijks 75 meldingen binnen van oplichting, op 80.000 dagelijkse transacties. Veel mensen deden na de oplichting aangifte bij de politie, maar dat leverde bijna nooit iets op. Veel gedupeerden kregen te horen dat er meerdere aangiftes nodig zijn voordat de politie er iets mee doet of dat het bedrag te laag was.