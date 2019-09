Het UWV zoekt honderden nieuwe medewerkers. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn namelijk ook bij de uitkeringsinstantie voelbaar. Het bedrijf begint daarom maandag een campagne om nieuwe collega’s binnen te halen.

In elk geval zijn vierhonderd werkadviseurs nodig, maar ook honderden artsen, analisten en IT’ers. Die mensen zijn ook noodzakelijk omdat het UWV volgend jaar een stijging van de werkloosheid verwacht. De komende jaren gaan er bovendien veel verzekeringsartsen met pensioen.

Verder zet het bedrijf meer en meer in op het controleren of uitkeringen terecht worden uitbetaald (met onder meer datavergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken) en of uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden. Ook daarvoor zijn extra mensen nodig.

Het UWV voert voor de ruim 1,2 miljoen uitkeringsgerechtigden de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, Ziektewet en Wajong uit.