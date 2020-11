UWV: gehandicapte met uitkering moet bonus kunnen behouden

Jonggehandicapten die een wajong-uitkering ontvangen, moeten een werkbonus kunnen behouden als zij 12,5 jaar in dienst zijn, vindt het UWV. Nu moeten jongeren zo’n bonus direct inleveren bij de uitkeringsinstantie, omdat het als loon wordt gezien.

Mensen die voor hun achttiende jaar ziek zijn geworden of gehandicapt zijn geraakt en daardoor niet meer of alleen onder begeleiding kunnen werken, krijgen zo’n wajong-uitkering. Als zij begeleid wel bijvoorbeeld in de lokale supermarkt kunnen werken, en hier een jubileumbonus voor krijgen, wordt dit gezien als extra inkomsten. Daarom worden ze gekort op hun aanvullende uitkering, waardoor ze hun bonus in feite direct inleveren.

„De laatste anderhalf jaar komen wel maandelijks berichten in het nieuws van wajongers die hun bonus moeten inleveren”, zegt Frens Lemeer, voorzitter van de centrale cliëntenraad van het UWV. „Dat is tig keer aangedragen door ons en door het UWV aan de politiek, maar het is nou eenmaal wettelijk zo vastgelegd, dus het UWV moet dit zo uitvoeren.” Recent kwam zelfs een voorbeeld voorbij van „iemand die met vakantiegeld in de problemen kwam”, zegt Lemeer.

De fractiespecialisten die over sociale zaken gaan bij partijen in de Tweede Kamer komen volgende week toch bij elkaar voor een debat. Als het aan Lemeer ligt, besluiten ze dan het UWV de bevoegdheid te geven hiervoor een uitzondering te maken. Dan kan de instantie „binnen twee, drie maanden regelen dat het niet meer voorkomt”, verwacht hij.

Het kabinet wil de wet niet zo aanpassen dat bonussen mogelijk worden gemaakt. Wel wordt werkgevers aangeraden bonussen aan wajongeren uit te keren via een andere post, de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Maar dat kan soms extra kosten.