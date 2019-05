UvA zwijgt over slachtoffers hoogleraar

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil uit privacyoverwegingen niet zeggen hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de hoogleraar arbeidsrecht, die ontslag kreeg wegens grensoverschrijdend gedrag. Wel staat de universiteit er voor open als mensen zich alsnog willen melden, zegt een woordvoerder.

Bij de UvA heerste lange tijd een verziekte cultuur bij een afdeling waar macht en angst het wonnen van veiligheid, met de betreffende hoogleraar in de hoofdrol, meldde NRC Handelsblad. De krant sprak ruim 35 bronnen en zag tientallen (vertrouwelijke) documenten, apps, mails, gespreksverslagen en rapportages in, enkele daarvan verkregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De universiteit noemt de kwestie pijnlijk. ’‘Er zijn in die periode signalen gemist, het gevoel van onveiligheid heeft daardoor veel te lang kunnen bestaan. De faculteit heeft de verantwoordelijkheid om zich zo te organiseren dat de oren en ogen openstaan, dat mensen zich vrij voelen meldingen van een gevoel van onveiligheid te doen en dat er vervolgens opgetreden kan worden. Dat is in die periode duidelijk niet goed gegaan’’, maakte de UvA woensdag eerder op de dag bekend.

De universiteit meldde in oktober vorig jaar het vertrek van de hoogleraar, waarna een extern onderzoek werd ingesteld.