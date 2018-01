Het gebouw van de Universiteit van Amsterdam op Science Park is ontruimd nadat gevelplaten van het dak naar beneden kwamen. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder is een persoon gewond geraakt toen hij onder een omgewaaide steiger belandde in Amsterdam-West. Hij moest worden bevrijd door de brandweer en is meegenomen naar een ziekenhuis. Het slachtoffer was nog wel aanspreekbaar.

In de hele stad waaien gevelplaten van gebouwen en vallen bomen en steigers om.