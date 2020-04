UvA schrapt introductieweek en opening academisch jaar

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft de introductieweek voor nieuwe studenten en de officiële opening van het academisch jaar geannuleerd vanwege de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

De Intreeweek stond gepland van 24 tot en met 28 augustus. De regering maakte dinsdag bekend dat alle evenementen tot september verboden zijn, dus de introductieweek kan ook niet doorgaan. De opening van het academisch jaar van de UvA wordt altijd gehouden in de aula van de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam, daar komen veel mensen op af. Daarom is die bijeenkomst geschrapt en wordt gekeken naar een alternatieve opening.

Het online-onderwijs gaat door tot in ieder geval 1 juni, laat de universiteit ook weten. Er wordt gewerkt aan oplossingen voor studenten die tentamens of colleges hebben die niet online kunnen worden gehouden.