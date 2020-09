UvA-gebouwen bij ingestorte kade zeker tot en met zondag dicht

De Universiteit van Amsterdam (UvA) houdt de gebouwen die grenzen aan de kade die dinsdag instortte zeker tot en met zondag dicht. Studenten en medewerkers kunnen terecht in andere gebouwen of moeten werken vanuit huis. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van AT5.

De universiteit onderzoekt of het instorten van de kade gevolgen heeft voor de constructie van de aanliggende gebouwen. Een woordvoerder verwacht de uitslag hiervan eind van deze week, waarschijnlijk vrijdag. Dan wordt ook duidelijk of de gebouwen nog langer dicht moeten blijven.

Vanwege corona werden de gebouwen al niet zo intensief gebruikt. „Het is in dit geval een voordeel dat veel colleges al online worden gegeven, hoewel wij dat jammer vinden”, aldus de woordvoerder. In een van de gebouwen zit de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Die is nu druk met het controleren van diploma’s van nieuwe studenten en is daarom snel verplaatst naar een andere locatie.