Utrechtse raad maakt dinsdagavond nieuwe burgemeester bekend

De gemeenteraad van Utrecht maakt dinsdagavond tijdens een openbare raadsvergadering de naam van de nieuwe burgemeester bekend. Mensen kunnen via internet de vergadering volgen.

Voorafgaand aan de openbare zitting legt de speciale vertrouwenscommissie de eerste en tweede keuze voor aan de rest van de raad. Gezamenlijk bepalen zij wie zij bij minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) willen aanbevelen als nieuwe eerste burger van de stad. Formeel benoemt uiteindelijk koning Willem-Alexander de burgemeester.

De vorige burgemeester, Jan van Zanen, is burgemeester van Den Haag geworden. Peter den Oudsten, oud-burgemeester van Groningen, neemt hem tijdelijk waar.

Uiteindelijk solliciteerden 27 mensen naar de vacature van burgemeester van Utrecht. Elf vrouwen en zestien mannen waagden zich in de strijd. Dat waren zes kandidaten van de VVD, zes van D66, vijf PvdA’ers en vier CDA’ers. Vier kandidaten zijn geen lid van een partij en van twee kandidaten is het niet duidelijk. In de stad gonsde het van de namen, van wie een aantal ontkende een gooi te hebben gedaan.