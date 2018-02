Utrechtse gedeputeerde stapt op om Uithoflijn

De Utrechtse gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof stapt op vanwege de problemen met de Uithoflijn. Anderhalve week geleden bleek dat deze nieuwe sneltram door Utrecht 84 miljoen euro duurder uitvalt en pas eind volgend jaar helemaal in gebruik kan worden genomen. Verbeek, die mobiliteit in haar portefeuille had, heeft vrijdag haar ontslag ingediend bij commissaris van de Koning Willibrord van Beek in de provincie Utrecht.

In een onlangs verschenen rapport van de gemeente Utrecht en de provincie over de lijn werd de rol van de provincie bekritiseerd. „In de audit zijn harde noten gekraakt over de provinciale organisatie en de aansturing van het project Uithoflijn. De uitkomst van het rapport geeft mij aanleiding om als bestuurder mijn verantwoordelijkheid te nemen”, aldus Verbeek in een verklaring.

Ook provinciesecretaris Hans Goedhart komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hem buitengewoon verlof verleend. Hij heeft zijn werkzaamheden als provinciesecretaris en algemeen directeur per direct moeten neerleggen, aldus de provincie vrijdag.

Van de extra kosten draagt de gemeente Utrecht 25 miljoen bij en de provincie 59 miljoen. De provincie had eerder al bekendgemaakt 30 miljoen euro extra in de lijn tussen Utrecht Centraal en De Uithof, waar onder meer de universiteit en het UMC Utrecht zijn gevestigd, te steken vanwege tegenvallers bij de bouw, maar daar komt dus nog eens 29 miljoen bij. Voor de hele lijn was ooit 427 miljoen euro gereserveerd.