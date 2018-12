Utrechtse bestuurders overleven harde kritiek

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dinsdag snoeiharde kritiek van Provinciale Staten op hun functioneren overleefd. Op initiatief van de PvdA is een zogenoemde motie van treurnis aangenomen over het handelen van GS bij belangrijke projecten als de Uithoflijn, de tramlijn die het centrum van Utrecht met het universiteitscomplex moet verbinden. Een motie van treurnis heeft geen politieke gevolgen.

Volgens de Staten hebben de gedeputeerden onvoldoende grip op het ambtelijk apparaat en wordt elk groot project miljoenen duurder dan voorzien. De Staten krijgen steeds te weinig en onvolledige informatie.

„Deze coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks zit er nu bijna acht jaar, maar de meest basale zaken zijn nog steeds niet op orde”, aldus oppositiepartij PvdA. De motie van treurnis werd gesteund door de oppositie en coalitiepartij D66.

De provincie behandelde dinsdag twee zeer kritische rapporten van de Rekenkamers. Een over de Uithoflijn, die geen 300 maar meer dan 400 miljoen euro gaat kosten. En een over een reeks fouten die zijn gemaakt bij de voorgenomen verkoop van bouwkavels op de voormalige militaire vliegbasis in Soesterberg. Gedeputeerde Mirjam Maasdam (CDA) behield op het nippertje de steun van de coalitie van CDA, VVD, D66 en GroenLinks en overleefde zo een motie van wantrouwen over haar handelen bij die verkoop. Daarmee was volgens de Rekenkamer zo’n beetje alles mis, terwijl Provinciale Staten erbuiten werden gehouden.

Over toezicht op de bouw van de Uithoflijn struikelden eerder dit jaar al een gedeputeerde en de provinciesecretaris. De nieuwe gedeputeerde Dennis Straat (VVD) kreeg het voordeel van de twijfel, al kon hij niet garanderen dat er nu geen tegenvallers meer aan het licht komen. De accountant heeft bijvoorbeeld de jaarrekening van de provincie nog niet goedgekeurd, omdat er onvoldoende inzicht was in personeelskosten.

„We hebben het schaamrood op de kaken”, aldus coalitiepartij VVD. „Dit project is te complex en heeft te weinig aandacht gehad.”

De provincie gaat samen met de gemeente Utrecht over de Uithoflijn. Bij de gemeente staat de positie van de verantwoordelijk wethouder ter discussie. Een debat daarover is afgelopen vrijdag opgeschort tot dinsdag en donderdag deze week.