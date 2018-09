Utrechts jongetje (2) overleden na val

Een tweejarig jongetje is zondag in de Utrechtse wijk Kanaleneiland om het leven gekomen nadat hij uit een woning was gevallen. De jongen viel van de vierde verdieping van het wooncomplex aan de Gasperilaan naar beneden. Hij werd zwaar gewond naar een ziekenhuis vervoerd en is later in de middag aan zijn verwondingen overleden, aldus de politie.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident. Daaruit is duidelijk geworden dat het gaat om een ongeval en dat niets wijst op een misdrijf. Voor getuigen en omstanders was er slachtofferhulp.