Utrechter bouwt Domtorens van gebruikte lachgaspatronen

Hobbyschilder Rik Atteveld (73) uit Utrecht kwam tijdens zijn wandelingen vele gebruikte lachgaspatronen tegen. Hij verzamelde de glanzende, metalen ampullen en bouwde er twee Domtorens van: een voor zijn schoonzoon en een voor zichzelf.

Die tweede toren staat in de woonkamer van Rik en zijn vrouw Carla (61) voor het raam te glimmen in de zon.

Het gevaarte is ruim 1 meter hoog, weegt rond de 30 kilo en bestaat uit 548 lachgaspatronen.

Het binnenwerk is van hout en bevat lichtjes, zodat de toren ’s avonds dienst kan doen als lamp. „Ik ben per toren er ongeveer een maand mee bezig geweest”, zegt Atteveld. „Bijna elke dag wel een uur. De tweede ging sneller, omdat ik toen wist hoe ik het beter wel of niet kon doen.”

Waarom begon u de patronen te verzamelen?

„Ik zag eens een stapeltje van die dingen liggen. Ik wist niet wat het waren, maar ze vielen me op omdat ze zo glommen. Ik dacht: misschien kan ik er wel iets van maken, dus nam ik ze mee.

Afgelopen oktober begon het bij mijn vrouw en mij weer te borrelen voor de sinterklaassurprises. Dus besloot ik voor mijn schoonzoon een model van de Domtoren te maken.

Bij de tweede toren, die ik voor onszelf bouwde, heb ik alleen gebruik gemaakt van gave materialen, dus geen lachgaspatronen met butsjes en krasjes.”

Waarom de Domtoren?

„Ik ben in Utrecht geboren en heb op verschillende plekken in de binnenstad gewoond. Toen ik in de Nachtegaalstraat woonde en op zolder zat te schilderen, hoorde ik het carillon van de Dom alsof-ie in m’n achtertuin stond. Ik heb gewoon iets met die toren.”

Atteveld laat wat van zijn schilderwerk zien; gesigneerd met ”Rikasso”, een vondst van zijn dochter. De Domtoren is een terugkerend thema. Opvallend: een schilderij van de Dom dat opgebouwd is uit ruim 30.000 verfstippen.

U hebt patronen over. Gaat u nog een toren bouwen?

„Ik heb in m’n achterhoofd inderdaad het idee om er weer een te maken, maar dan wat groter. Dan kan ik de bovenste trans mooier achthoekig maken dan nu. Maar ik weet niet of het er van komt. Mijn schilderijen kosten ook veel tijd.”

Vindt u alle media-aandacht voor uw bouwwerk leuk?

„Ik zou liegen als ik zou zeggen van niet. Natuurlijk is het leuk. We hadden dit absoluut niet verwacht, dus we moeten een beetje afkicken van alles wat we over ons heen kregen. Het is toch gek dat ik nu m’n achternaam kan intypen in Google en mezelf dan bovenaan zie staan?”

Carla Atteveld: „Maar het is fijn dat het nu weer wat rustiger wordt. Ik moet er niet aan denken om een bekende Nederlander te zijn!”

