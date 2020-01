Utrecht wil minder windmolens in Rijnenburgpolder

Utrecht wil dat er maximaal acht (grote) windmolens en 230 hectare zonnevelden komen in de polder Rijnenburg bij De Meern. Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag een voorstel hiertoe naar de gemeenteraad gestuurd. Vorig jaar wilde het college nog dat er elf molens zouden komen.

Tegen de plannen van Utrecht is veel weerstand. Buurgemeenten en grondeigenaren werken tegen. Zij vrezen overlast. Bovendien zien veel mensen liever woningen dan duurzame energieopwekkers in de polder bij de A12.

„Wij hebben geprobeerd tot een goed evenwicht te komen. Het is een gebalanceerd voorstel”, aldus verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk in een toelichting. Utrecht heeft zich tot doel gesteld om de energie die de stad gebruikt zoveel mogelijk lokaal op te wekken.

In de polder moet 20 procent van de elektriciteit worden opgewekt. ‘Omwonenden’ moeten van de opbrengst kunnen meeprofiteren. „Minimaal de helft moet participatie zijn”, eist de wethouder. De molens komen op 800 meter van bewoning te staan.

In het middengebied komen geen molens omdat de grondeigenaren weigeren mee te werken. De naastgelegen polder Reijerscop blijft in het voorstel agrarisch gebied.

Wethouder Klaas Verschuure van ruimtelijke ordening kan nog niet zeggen of de overgebleven ruimte in de polder beschikbaar komt voor woningbouw. „Dit besluit ligt in de toekomst. De ontsluiting van het gebied is de knellende factor. Voor de aanleg van bijvoorbeeld een lightrailverbinding of ander openbaar vervoer is erg veel geld nodig.”