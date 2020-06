Utrecht vraagt bewoners mee te denken over burgemeester

De gemeente Utrecht roept haar bewoners op mee te denken over de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad organiseert hiervoor een peiling. Tot en met 28 juni kunnen Utrechters hun ideeën digitaal of schriftelijk delen. Utrecht zoekt een opvolger van Jan van Zanen, die burgemeester in Den Haag wordt. Peter den Oudsten is vanaf 1 juli waarnemend burgemeester van Utrecht.

Inwoners kunnen hun ideeën delen via een onlineformulier, door een e-mail te sturen of door een kaart in te vullen. De kaarten zijn vanaf maandag onder meer te vinden in bibliotheken en op het stadhuis. Ingevulde kaarten kunnen gratis in de brievenbus worden gegooid. Ook in de hal van het oude stadhuis en het stadskantoor staat een speciale bus. De peiling is anoniem, maar de ideeën worden wel gebundeld en openbaar gemaakt.

„We zijn benieuwd hoe de inwoners van Utrecht denken over een nieuwe burgemeester. Ook wil ik graag specifiek scholen oproepen om samen met leerlingen ideeën met ons te delen. Wij nemen de ideeën uit de peiling mee bij het maken van een profielschets. Die bespreken we vervolgens op 16 juli in een raadsvergadering”, aldus voorzitter van de werkgeverscommissie Jony Ferket.