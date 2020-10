Utrecht verhoogt parkeerkosten fors na klap corona

De gemeente Utrecht gaat flinke verhogingen doorvoeren voor parkeervergunninghouders in de binnenstad en daar net buiten. Een groot deel van de opbrengsten daarvan, ruim 1,2 miljoen euro, wordt gebruikt om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Het hardst worden de vergunninghouders in de parkeerzone net buiten de binnenstad geraakt. Daar betalen autobezitters in 2022 een flinke 58 procent meer dan nu: 20,47 euro in plaats van de huidige 12,99 euro per maand. In de binnenstad kunnen bewoners in 2022 rekenen op een verhoging van 38 procent, wat neerkomt op een maandelijks bedrag van 40,94 euro. De verhoging in deze zone wordt in twee stappen doorgevoerd, met een tussentijdse stijging op 1 april.

Een deel van de opbrengsten wordt gebruikt om de financiële begroting te sluiten, die een flinke deuk heeft opgelopen door de coronacrisis. De rest, zo’n 260.000 euro, wordt gebruikt „om bewoners naar p&r-plekken buiten de stad te sturen”, aldus een woordvoerder van wethouder Anke Klein (D66). „Dat past in een project dat al langer in de stad aan de gang is, waarin we minder auto’s in het centrum en meer aan de rand van de stad geparkeerd willen hebben.”

Na een verhoging afgelopen jaar, blijven de tarieven voor parkeren aan de straat voorlopig gelijk.