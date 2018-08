Utrecht uit top 50 universiteitenranglijst

De Universiteit Utrecht is uit de top 50 van de academische wereldranglijst voor universiteiten (ARWU) gekukeld. Wel komt de Utrechtse universiteit voor de zestiende keer op rij uit de bus als beste universiteit van Nederland.

Utrecht neemt op de wereldwijde lijst de 51e plaats in, tegen de 47e plek vorig jaar. De Rijksuniversiteit Groningen, de op één na hoogste geklasseerde Nederlandse universiteit, staat op de 66e plek. Ook de universiteiten van Leiden (74) en Rotterdam (79) staan in de top 100.

De prestigieuze ARWU-ranking (Academic Ranking of World Universities) kijkt vooral naar de onderzoeksresultaten, het aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en hoeveel keer wetenschappers worden geciteerd. In totaal worden jaarlijks zo’n duizend universiteiten onder de loep genomen.

De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse universiteiten Harvard en Stanford, net als vorig jaar. Op de derde plek staat het Britse Cambridge.