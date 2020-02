Utrecht onderzoekt naheffingen aan Joden na oorlog

De gemeente Utrecht laat uitzoeken of Joodse inwoners na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte belasting hebben moeten betalen. Voor de zomer moet het onderzoek klaar zijn. Daarna bekijkt de gemeente wat er verder moet gebeuren, maar over de vorm, zoals een schadevergoeding, laat de gemeente zich nu nog niet uit.

Het gaat in Utrecht om straatbelasting. Huiseigenaren moesten die betalen voor het onderhoud van stoepen. Sommige huizen van Joden waren ingenomen door de bezetter, terwijl de bewoners in concentratiekampen zaten of ondergedoken waren. Na de bevrijding kregen de overlevenden een naheffing die ze moesten betalen.

Amsterdam en Den Haag hadden eerder al onderzoek gedaan naar de rekeningen die teruggekeerde Joden moesten betalen. Dat leidde tot schadevergoedingen. Utrecht liet in 2013 onderzoek doen naar naheffingen van erfpacht aan teruggekeerde Joden, maar daar kwam niets uit.