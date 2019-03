Utrecht: mensen mogen naar buiten

Mensen in Utrecht hoeven niet meer binnen te blijven, ook al is de schutter nog voortvluchtig. „Nu wij ervan uitgaan dat zich op maar één plek een schietincident heeft voorgedaan, trekken wij het advies om binnen te blijven in. Blijf wel alert. Ziet u verdachte situaties, meent u de verdachte te herkennen, laat het ons weten”, zegt burgemeester Jan van Zanen.

De gemeente Utrecht gaf mensen eerder advies om binnen te blijven. Van Zanen: „Dat deden we omdat we ervan uitgingen dat zich op meerdere plekken een schietincident zou hebben voorgedaan. Dat is niet het geval, voor zover we nu weten. Eén verdachte is in beeld, daar wordt naar gezocht, hij is nog niet binnen. Er zouden ook meerdere verdachten kunnen zijn, dat weten we tot dusverre niet.”