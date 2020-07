Utrecht krijgt slavernijmonument in 2023

Utrecht krijgt een monument voor het slavernijverleden. Het monument moet tijdens de viering van Keti Koti op 1 juli 2023 worden onthuld. In dat jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft.

De gemeenteraad nam in de nacht van donderdag op vrijdag een motie voor het monument aan. Zij vinden bijna unaniem dat „ook in Utrecht mensen wonen wiens voorouders slachtoffer waren van slavernij en dit een pijnlijk historisch onderwerp is die alle Utrechters aangaat”. „Het monument is een zichtbare erkenning voor het leed dat slavernij eeuwenlang heeft aangericht en tot op de dag van vandaag haar sporen nalaat bij velen”, zo stelt de raad.

In 2023 moet een stadsbreed herdenkingsjaar worden met onder meer tentoonstellingen, voorstellingen en debatten.