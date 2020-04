Utrecht in beroep tegen vonnis ja-ja-sticker

De gemeente Utrecht probeert opnieuw om een ja-ja-sticker op de brievenbus te verplichten als bewoners huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat dit in strijd is met de persvrijheid. Utrecht vecht de uitspraak van het hof aan. De gemeente heeft een cassatieberoep ingesteld. Dat liet burgemeester Jan van Zanen de gemeenteraad vrijdag weten.

In Utrecht mogen sinds januari ongeadresseerde reclame en het Stadsblad Utrecht alleen worden bezorgd als de ja-ja-sticker op de brievenbus is geplakt. Het Stadsblad spande hierom een rechtszaak aan. Ook stuurden huis-aan-huisbladen een brandbrief aan minister Arie Slob (Media) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij vrezen dat meer gemeenten het Utrechtse voorbeeld gaan volgen en dat dat „de doodsteek voor de onafhankelijke lokale journalistiek” wordt. Volgens hun branchevereniging scheert Utrecht reclamefolders en huis-aan-huiskranten over één kam.