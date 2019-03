Utrecht herpakt zich na schietdrama

Utrecht likt een dag na de aanslag in de tram zijn wonden. Bij het 24 Oktoberplein leggen mensen bloemen, in buurthuizen biedt slachtofferhulp een luisterend oor en in Huis van Vrede komen mensen samen voor Bijbelstudie.

„Natuurlijk zijn we nog steeds verdrietig. Maar we gaan ons vandaag herpakken en er gewoon weer een mooie dag van maken," zegt Henk Bouma dinsdagmorgen. Hij is voorganger van de Utrechtse geloofsgemeenschap 'Huis van Vrede'. De kerk staat aan de Trumanlaan, op enkele minuten loopafstand van het 24 Oktoberplein. Daar vonden maandag drie mensen de dood toen in een tram een schutter het vuur opende. Tevens raakten vijf mensen gewond.

Maandag stroomde Huis van Vrede vol met aangeslagen mensen. Dinsdag opende het gebouw opnieuw zijn deuren. „We proberen hier zoals elke dag het nieuws van Jezus Christus aan mensen te laten zien," aldus Bouma. „Straks lunchen we samen en vanavond hebben we feest omdat het morgen Perzisch nieuwjaar is. Dat doen we wel ingetogener dan andere jaren.”

Achterin de ruimte zijn deze dinsdagmorgen al verschillende Bijbelstudiegroepen actief. Afghanen en Iraniërs buigen zich samen over het Woord van God, want deze etnische groepen hebben een gemeenschappelijke taal. Enkele meters verderop is een Turks-Bulgaarse Bijbelstudie aan de gang. Bouma: „Mensen van allerlei achtergronden vinden de vrede van Jezus, ook vanochtend weer.”

Nieuwe wereld

Het is goed om hier te zijn en elkaar te ontmoeten, vindt Neline Schipper. Zij woont in Kanaleneiland en is actief voor Huis van Vrede. Schipper is, net als de andere buurtbewoners, geschrokken van het „vreselijke incident.” Ze blikt terug op maandagavond. „Er was een wekelijkse gebedsbijeenkomst die door mijn man werd geleid. Het was anders dan anders. Mensen waren erg geschrokken en wilden graag hun verhaal delen.”

De gemeenschap heeft het gebeurde in Gods handen gelegd, besluit Schipper. „We weten dat deze wereld kapot is, dat blijkt ook maar weer. We weten ook dat God een nieuwe wereld voor ons heeft, dat Hij troost en dat het goed is om bij Hem te zijn.”

Een eindje verderop de Trumanlaan in staat buurtcentrum Hart van Noord. In het gebouw voeren medewerkers van Slachtofferhulp gesprekken met buurtbewoners. De pers is er niet welkom. Voor het gebouw vertelt Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, wat de medewerkers binnen doen. „In Hart van Noord en in tweede andere buurthuizen begeleiden we mensen die het schietincident hebben gezien of er op een andere manier mee te maken hebben gehad. Vanochtend waren er zo’n zestig personen, elk met hun eigen verhaal. Er zijn mensen die vanuit hun eigen woning het schietincident hebben gezien. Zij komen bij ons, omdat ze hun verhaal nog bij niemand kwijt konden. Onze medewerkers vangen ze op, geven advies en kijken hoe ze deze mensen verder kunnen helpen.”

Bloemenzee

Onderweg van de Trumanlaan richting het 24 Oktoberplein lopen verschillende mensen met een bos bloemen in de hand. Op de plaats waar de schutter maandag het vuur opende, staan tientallen mensen om een zee van bloemen heen. Rob, een inwoner van Kanaleneiland, is een van hen. Als de cameraploegen weg zijn gaat hij ook bloemen leggen, zegt hij. De vijftiger legt de schuld voor de gebeurtenis gisteren bij ‘Den Haag’ „De dader had op z’n minst thuis moeten zitten met een enkelband, want hij had een dossier van een meter breed. Maar eigenlijk had deze jongen nooit vrij rond mogen lopen.”