Utrecht: Geen Pegida-demonstratie bij moskee

Pegida Nederland mag komende woensdag niet bij de grootste moskee van Utrecht op het Moskeeplein demonstreren tegen islamisering. Locoburgemeester Kees Diepeveen heeft dat besloten na eerdere wanordelijkheden bij een protest bij de moskee op vrijdag 5 oktober.

Hij heeft in samenspraak met politie en Openbaar Ministerie een terrein elders in Utrecht aangewezen als alternatieve plek voor de demonstratie.

De politie hield maandag een 22-jarige man uit Utrecht aan in verband met rellen, onder meer voor het verstoren van een demonstratie en het plegen van vernielingen. Politie en demonstranten werden ruim twee weken geleden bekogeld met onder meer vuurwerk, glas en eieren. Er werden charges uitgevoerd door de politie te paard.

De politie meldt dat er meer aanhoudingen van relschoppers kunnen volgen. Tevens wordt onderzocht of door demonstranten strafbare uitlatingen zijn gedaan.

Pegida reageert op Facebook fel tegen de verplaatsing van de demonstratie naar een plaats voor het politiebureau in de stad. „Burgemeesters in Nederland schijten in hun broek, en belonen islamgeweld door demonstraties te verbieden voor moskeeën!”, schrijft de organisatie.

De gemeente Utrecht motiveert de beslissing door te stellen dat iedereen het recht heeft te spreken, „maar een demonstratie mag niet de veiligheid van mensen in gevaar brengen”. Volgens het stadsbestuur zijn „vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren belangrijke grondrechten, evenals het recht op geloofsbelijdenis”.