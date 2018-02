Utrecht en Brabant doen gooi naar start Vuelta

Utrecht en Brabant doen een serieuze poging om de start van de Ronde van Spanje in 2020 binnen te halen. Volgens het plan moet de Vuelta in augustus 2020 in de stad Utrecht beginnen met een ploegenpresentatie en ploegentijdrit. De eerste etappe gaat vanuit Brabant naar finishplaats Utrecht en de tweede etappe gaat door Brabant met Breda als start- en finishplaats.

De plannen zijn woensdag officieel meegedeeld aan de politiek in de betrokken steden (Breda en Utrecht) en provincies (Utrecht en Brabant) nadat de grote lijnen vorige week al waren uitgelekt.

De totale kosten voor de start van de grote wielerronde worden geschat op 15 miljoen euro. De gemeenten en provincies hebben samen 6,4 miljoen euro gereserveerd (4,2 miljoen euro in Utrecht en 2,2 miljoen euro in Brabant). De partijen hopen op 6 miljoen euro sponsoring en subsidie van het ministerie van VWS. Uitgaand van een half miljoen bezoekers verwachten de initiatiefnemers dat er vergelijkbare opbrengsten tegenover staan.

De politiek in de steden en provincies krijgt de komende tijd de kans om een oordeel te geven over hun bijdragen. Als genoeg geld is opgehaald willen de betrokken partijen zich begin april officieel kandidaat stellen. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek denken ze kansrijk te zijn. Met de organisatie van de Vuelta zijn al oriënterende gesprekken gevoerd.

De start van de Vuelta is niet vaak in het buitenland maar was in 2009 al eens in Nederland. Destijds was Assen de startplaats. Utrecht heeft in 2015 ervaring opgedaan met start van de Tour de France.