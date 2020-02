Utrecht dwingt Renswoude niet tot fusie met Scherpenzeel

De provincie Utrecht werkt niet mee aan een samenvoeging van de gemeente Renswoude met de Gelderse gemeente Scherpenzeel als Renswoude dat zelf niet wil. De verklaring van de provincie is kort en krachtig: „Herindelingen worden niet van bovenaf opgelegd.”

Utrecht reageert daarmee op opmerkingen van de Gelderse commissaris van de Koning John Berends dat ook naar Renswoude wordt gekeken als het om de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel gaat. Gedeputeerde Staten van Gelderland sturen aan op bestuurlijke herindeling, omdat ze weinig vertrouwen hebben in Scherpenzeel als sterke zelfstandige gemeente.

Het dorp in de Gelderse Vallei krijgt van GS nog „een laatste kans”, maar dan zijn wel „voldoende structurele maatregelen” nodig, zoals versterking van de ambtelijke organisatie. Daarvoor krijgt Scherpenzeel tot aan de zomer de tijd. Als de aanpak de gedeputeerden niet genoeg overtuigt, zetten zij een herindelingsprocedure in gang. Daarvoor doen zij nu al een ‘voorverkenning’, waarvoor ook Renswoude wordt benaderd.

Met Renswoude wordt de komende maanden nog niet gesproken over een mogelijke herindeling met Scherpenzeel, verduidelijkt een woordvoerder van cdK Berends. „Voordat we de eventuele herindelingsprocedure kunnen starten, moeten we een visie op de regionale samenwerking ontwikkelen. Wat zijn mogelijke samenwerkingsvormen? Daarvoor gaan we in gesprek met alle gemeenten rondom Scherpenzeel, dus ook Veenendaal, Renswoude en Woudenberg. En omdat deze in de provincie Utrecht liggen, gaan we ook een gesprek aan met Utrecht. Die gesprekken zijn nog niet gericht op concrete herindelingen.” De eerste stap van de eventuele herindelingsprocedure, die daarop kan volgen, is een zogeheten ‘open overleg’ met omliggende gemeenten.

Fors verzet

Samenvoeging van Scherpenzeel met Renswoude speelde al eerder. In 2004 werden vraagtekens gezet bij de toekomstbestendigheid van de gemeente Scherpenzeel. De raad besloot een grotere gemeente te willen vormen. Scherpenzeel en Woudenberg verzochten toen de provincies Utrecht en Gelderland een herindeling op te starten met deze twee gemeenten en Renswoude. De herindeling strandde op fors verzet van Renswoude, dat zijn zelfstandigheid fel verdedigde.

Volgens een onderzoek vorig jaar, in opdracht van Scherpenzeel, is de enige reële optie om de bestuurskracht van Scherpenzeel te versterken, een herindeling met Barneveld. Een meerderheid van de raad is daar tegen. Zelfstandig blijven heeft de voorkeur van collegepartijen Gemeentebelangen en SGP.