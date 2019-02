Utrecht controleert bezorgdiensten op alcohol

De gemeente Utrecht gaat thuisbezorgers controleren of zij geen alcohol of tabak afleveren bij minderjarigen. Naar eigen zeggen is de gemeente Utrecht de eerste die gaat toekijken op de zogeheten NIX18-campagne bij bezorgdiensten.

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een aantal andere partijen. De campagne moet iedereen in Nederland bewust maken van het feit dat jongeren pas vanaf hun achttiende mogen drinken en roken.

Uit landelijk onderzoek van bureau Nuchter in 2016 bleek dat maar 2 procent van de thuisbezorgdiensten bewust omgaan met NIX18. Wel worden andere branches al langer gecontroleerd op de verkoop van alcohol en tabak aan mensen onder de 18 jaar.

Utrecht gaat ‘mystery guests’ inzetten om de controle uit te voeren. Deze doen een bestelling bij een bezorgbedrijf en lichten de gemeente in wanneer de regels worden overtreden.

In bijvoorbeeld supermarkten en slijterijen wordt al langere tijd gecontroleerd. Thuisbezorgdiensten vallen onder een relatief nieuwe sector, waardoor de controle door gemeenten er vaak nog niet is, aldus de gemeente Utrecht. Ze zegt dat de bescherming van de jeugd vooropstaat.