Utrecht: coalitie tussen 5 partijen verkennen

Informateur Bram van Ojik adviseert Provinciale Staten van Utrecht om de mogelijkheden van een coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie verder te verkennen. Volgens Van Ojik staan deze vijf partijen inhoudelijk het dichtst bij elkaar. De informateur heeft een paar weken overlegd met alle politieke partijen die in het provinciebestuur zitten. Donderdagavond heeft hij zijn bevindingen bekendgemaakt.

De vijf genoemde partijen delen het gevoel dat de bestuurscultuur en -stijl anders moeten en bovendien vormen ze gezamenlijk een goede afspiegeling van de stemverhoudingen in de gehele provincie, stelt Van Ojik in zijn rapportage aan Provinciale Staten.

In zijn rapport schrijft Van Ojik dat GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie een college van Gedeputeerde Staten willen met een groene, progressieve signatuur. Om een meerderheidscoalitie te kunnen vormen, heeft Van Ojik gekeken naar een samenwerking van deze vier partijen met het CDA en de VVD. De vier partijen willen echter liever niet met z’n zessen in de coalitie zitten en geven de voorkeur aan het CDA, maar het CDA heeft juist aangegeven graag met de VVD in zee te willen.

GroenLinks is in Utrecht de grootste partij geworden. Bram van Ojik is GL-Kamerlid en oud-partijleider.