Utrecht bouwt aan grondstoffenbank voor hergebruik sloopafval

Utrecht werkt aan een grootschalige grondstoffenbank op bedrijventerrein Lage Weide. De stad heeft zich tot doel gesteld om in 2050 volledig circulair en dus afvalvrij te zijn. De centrale plek voor de overslag van bouw- en sloopafval dat wordt hergebruikt, moet hieraan bijdragen, zo maakte wethouder Klaas Verschuure (circulaire economie) vrijdag bekend.

Op een centrale plek aan het Amsterdam-Rijnkanaal en nabij de snelweg A2 moeten bouwmaterialen en sloopafval worden verzameld. De opgeslagen en geregistreerde stalen balken, dakpannen, bakstenen en diverse andere materialen wachten hier om te worden hergebruikt. Schone voertuigen brengen de (gebruikte, maar ook nieuwe) materialen gebundeld de stad in naar de kleine en grote bouwprojecten waarvoor ze zijn bedoeld. Hierdoor hoeven er bovendien minder vrachtwagens de stad in en uit.

Utrecht hoopt dat zo veel mogelijk nieuwbouwprojecten circulair worden gebouwd. „Het is nu nog niet mogelijk om alle ongeveer zeshonderd ruimtelijke projecten volwaardig circulair te bouwen. Vandaar dat wij voor nu twintig gebiedsontwikkelingen en projecten kiezen waarbij we dit een sterke impuls zullen geven”, aldus wethouder Verschuure bij de presentatie van de plannen.

Onderwijs is een ander speerpunt van de gemeente. Zo steekt Utrecht bijna 7 miljoen euro in vmbo-scholen om leerlingen voor nieuwe beroepen in de kringloopeconomie op te leiden. Bovendien werkt ze sterk samen met diverse onderwijsinstituten in Utrecht - van basisscholen tot de universiteit - om kennis te delen en jongeren te enthousiasmeren voor dit vakgebied.

De Domstad investeert de komende periode jaarlijks ruim 500.000 euro in de plannen. Een groot deel gebruikt ze om circulaire bedrijven te trekken en om in koplopers te investeren.