‘Utrecht beste fietsstad van de wereld’

Utrecht was volgens het World Economic Forum in 2019 de beste fietsstad van de wereld. In het onderzoek, uitgevoerd door verzekeraar Coya, werd gekeken naar het weer, de criminaliteit en veiligheid, de infrastructuur, deelfietsen en evenementen.

De Duitse plaats Münster eindigde als tweede, voor Antwerpen. Amsterdam werd als nummer vijf beoordeeld. Aan het onderzoek deden negentig steden mee.

In februari van dit jaar werd Veenendaal door de Fietsersbond als beste fietsstad van Nederland aangewezen. Veenendaal maakte geen deel uit van het onderzoek van het World Economic Forum.