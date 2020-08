USAR-team ervaren met zoeken naar slachtoffers onder puin

Het zoek- en reddingsteam dat Nederland woensdagavond naar Beiroet stuurt om te helpen tijdens de nasleep van de explosie, is het zogeheten Urban Search and Rescue team (USAR). Het team is gespecialiseerd in opsporing- en reddingsoperaties in stedelijke gebieden, bijvoorbeeld bij zoekacties naar slachtoffers onder puin.

De groep die naar Beiroet gaat, bestaat uit 67 brandweermannen, politieagenten en trauma-artsen, zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) woensdag. Hun voornaamste taak in Libanon zal bestaan uit het vinden en bevrijden van slachtoffers en het medisch verzorgen van overlevenden.

De teamleden zijn vrijwilligers. Zij werken in het dagelijks leven onder meer voor veiligheidsregio’s, politie, Defensie, brandweer en ziekenhuizen.

USAR is een zogeheten ‘heavy team’. Dit houdt in dat het inzetbaar is voor zware en complexe reddingsoperaties. Daarnaast is het zelfvoorzienend voor een periode van tien dagen.

In 2017 kwam het team in actie op Sint-Maarten, nadat orkaan Irma daar grote verwoestingen had aangericht. Daar verleende het noodhulp, ondersteunde het bij de coördinatie en hielp het bij het opstarten van ambulance- en brandweerdiensten. Ook na de aardbevingen in Haïti en Nepal, respectievelijk in 2010 en 2015, werd USAR ingezet.