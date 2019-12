Urker vissers halen vluchtelingen uit Kanaal

Vissers van de Urker kotter Z 182 wisten zondagavond niet wat hen overkwam. Op verzoek van de Franse kustwacht haalden ze op het Kanaal 21 migranten uit een ronddobberend bootje halfvol water.

Een bijzonder en leerzaam avontuur. Zo omschrijft de Urker visser Dubbele Nentjes (29) maandagochtend de belevenissen op een donkere zee zondagavond. Vlak voor middernacht seinde de Franse kustwacht de vijf bemanningsleden van de onder Belgische vlag (Zeebrugge) varende Urker kotter in.

„Ons werd gevraagd of we een bootje met vluchtelingen konden oppikken. Op de radar konden we dat bootje niet zien. Het was best zoeken in het donker. De migranten probeerden onze aandacht te trekken met de lampjes van hun mobiele telefoons.”

Ellende

Toen de vissers het bootje met migranten in de gaten kregen, zo’n 11 kilometer uit de Belgische kust, konden de zeelui hun ogen nauwelijks geloven. „Ze zaten met zo’n twintig mensen op een soort speedbootje van een meter of zes. Het motortje van het vaartuig draaide niet meer. Het was een en al ellende.”

Ruw was het weer niet, maar de temperatuur ging richting de nul graden. „Het was echt koud.”

De twintig migranten –Irakezen volgens Nentjes– waren er beroerd aan toe. „Hun bootje maakte water. Sommigen stonden tot hun knieën in het water”, blikt de Urker visser terug.

In allerijl haalden de bemanningsleden de migranten uit hun benarde positie. „Met een touw hebben we de mensen de kotter op getrokken. We gaven voorrang aan een vrouw met een baby.”

Toen de verstekelingen eenmaal aan boord waren, merkte Nentjes hoe verkleumd ze waren. „We hebben ze in de kombuis bij de kachel gezet. Ook hebben we de frituur aangezet, zodat we ze wat te eten konden geven.”

Hoewel een gesprek met de vluchtelingen vanwege de taalbarrière lastig was, merkte de Urker visser dat de vluchtelingen intens dankbaar waren dat de kotter hen te hulp was geschoten. „Ze gaven handen en maakten bidgebaren.” Enige tijd later arriveerde een vaartuig van de Franse kustwacht. Dat pikte de migranten op. Al met al waren de Urkers zo’n drie uur bezig met de reddingsoperatie. Voelt de visser zich een held? „Als mensen in nood zijn, help je. Ik ben blij dat we ze overeind konden houden.”

Leerzaam

Het incident heeft Dubbele Nentjes aan het denken gezet. „Er wordt nogal eens negatief gepraat over vluchtelingen. Ook door mezelf. Maar nu heb ik met eigen ogen gezien dat mensen erg wanhopig moeten zijn als ze op zo’n manier naar Engeland proberen te komen. Het waren voor mij leerzame uren. Ik zet niet meer zo snel een grote mond op over migranten.”

De laatste weken proberen steeds migranten in gammele bootjes de oversteek over het Kanaal naar Engeland. Afgelopen dagen werden enkele tientallen vluchtelingen gered. Op tweede kerstdag werden 49 migranten naar de Britse kust begeleid na een zoek- en reddingsactie.