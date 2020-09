Urker SGP-wethouder Post stapt op

De Urker wethouder Geert Post (SGP) legt zijn taken definitief neer. Dat maakte hij dinsdagavond bekend tijdens een raadsvergadering die zou gaan over de integriteit van de wethouder.

Post was in opspraak geraakt toen zijn zoon werd gearresteerd, nadat de Britse douane 419 kilo harddrugs tussen de bloemen in zijn vrachtauto had gevonden. Daardoor kwam aan het licht dat hij vervoersmanager was bij het bedrijf van zijn zoon, JP Trans Urk.

Post stelde dinsdagavond in een verklaring dat integriteit zowel bij hemzelf als bij de SGP zwaar weegt. Hij zei dat hij zelf van mening was dat hij had kunnen aanblijven, maar dat hij dat niet doet, omdat de zaak waardoor hij in opspraak raakte hem steeds voor de voeten zal worden geworpen. Post gaf aan dat zijn gezin, zichzelf, de SGP en de gemeente Urk niet te willen aandoen en daarom zijn wethouderschap „met pijn in het hart” neer te leggen. Hij ging daarna niet meer in debat met de gemeenteraad.

Respecteren

Burgemeester Ineke Bakker sprak van „een onvoorstelbaar moedig en gezien de omstandigheden heel begrijpelijk besluit.” Jan Willem Bakker, fractievoorzitter van de Urker SGP, noemde de beslissing van Post ingrijpend. Hij zei de gang van zaken te betreuren en het aftreden te respecteren. De fractievoorzitters van de andere partijen in de Urker gemeenteraad gaven eveneens aan het besluit van Post te respecteren.

Schade

De gemeenteraad van Urk kwam dinsdagavond in een ingelaste vergadering bijeen om een onderzoek naar de integriteit van Post te bespreken. Dat onderzoek was in opdracht van de Urker burgemeester Bakker en de raad uitgevoerd.

Volgens het onderzoeksrapport heeft Post de gemeente schade toegebracht door naast zijn baan als wethouder Economische Zaken te werken bij het transportbedrijf van zijn zoon. Door die nevenfunctie te verzwijgen of te bagatelliseren heeft hij ook de Gemeentewet overtreden.

Volgens Post, die zijn taken in afwachting van het onderzoek in augustus neerlegde, stelde de functie niet veel voor. De onderzoekers stelden echter vast dat Post jarenlang vijftien tot twintig uur per week voor het bedrijf werkte. Toen de coronacrisis uitbrak, namen zijn werkzaamheden nog fors toe. Post regelde ook het bloementransport waarbij zijn zoon werd opgepakt. De zoon zit vast in Engeland en claimt onschuldig te zijn.

Post was sinds 2010 wethouder voor de gemeente Urk.