Urker predikant: Vissers in kerk vochten tegen hun tranen

Urk werd zondag verlost van kwellende onzekerheid. Marineduikers vonden de twee vermiste vissers in de kajuit van de gezonken kotter UK 165.

Nooit eerder ervoer ds. A. C. Uitslag, predikant van de christelijke gereformeerde Eben-Haëzergemeente, zo veel „geladenheid” tijdens een kerkdienst. ’s Ochtends, toen er nog onzekerheid heerste over het lot van de vermiste Jochem Foppen (41) en Hendrik Jan de Vries (27), hing er een „enorme spanning” in de kerk. „We zongen Psalm 103:8 en 9. Vissermannen in de banken vochten tegen hun tranen”, blikt de Urker predikant maandag terug. „Waar kun je met je verdriet beter zijn dan in het huis van de Heere?”

In het dorp ging zondagmiddag rond één uur de mare dat marineduikers de twee vermiste mannen hadden gevonden. „De Heere heeft onze vele gebeden willen verhoren. Er heerst een ingetogen dankbaarheid”, zegt ds. Uitslag. Hij is predikant van het getroffen schippersgezin Foppen en bezocht weduwe Maria, moeder van drie kinderen, diverse keren. „Het zijn intens droevige dagen.”

Bloemen bij het vissersmonument. beeld RD

In de middagdienst liet ds. Uitslag onder meer Psalm 42:4 zingen. Waar staat: „Daar Uw golven, daar Uw baren mijn benauwde ziel vervaren.” En vers 5: „Maar de HEER’ zal uitkomst geven, Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt.” „Toen er nog onzekerheid was over de vissers, hing er een enorme spanning het dorp. We hebben God gedankt voor het feit dat de lichamen zijn gevonden.”

Het kotterdrama doet bij veel Urkers oude wonden schrijnen. Menig dorpeling heeft een familielid op zee verloren. Ook de vorige week omgekomen vissers hadden naasten die omkwamen in de golven. Ds. Uitslag hurkt bij een van zwarte naamplaten van het vissersmonument, niet ver van de vuurtoren.

Bij het gemeentehuis van Urk hangt de vlag halfstok. beeld RD

Op die plek, waar een gebeeldhouwde vrouw uitkijkt als wacht ze op haar geliefden, worden honderden omgekomen vissers herdacht. De predikant wijst naar de namen van Willem Foppen (43) en Klaas Foppen (21). Beide mannen kwamen om toen in 1966 de UK 58 verging. „Willem Foppen was de grootvader van de nu omgekomen Jochem Foppen. Klaas was de broer van Jochems vader.”

Ook Jan Koffeman, raadslid voor Hart voor Urk en nestor van de raad, ervoer „grote spanning en onzekerheid” op het vissersdorp. „We zijn verblijd dat we de lichamen terug konden krijgen. Door alle droefheid heen is er ook dankbaarheid. We kunnen op waardige afscheid nemen van onze vissers”, vertelt Koffeman bij de visafslag, waar de vlag halfstok hangt.

Koffeman, vishandelaar, merkte maandagochtend ook in de visafslag dat het scheepsongeval hard is aangekomen. „Dan zitten al die mannen bij elkaar. Iedereen is verblijd dat de twee vissers zijn gevonden. Maar tegelijk is er het verdriet.”