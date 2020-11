De politie heeft het Wilhelminapark in Urk vrijgegeven. Eerder op dinsdag werd het gebied afgezet nadat er een verdacht pakketje was gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht het pakketje, dat in de buurt van een skatebaan lag. Het bevat geen explosieven of andere gevaarlijk stoffen.