Evenals in voorgaande jaren was een groep zingende Urkers ook dit jaar in Amsterdam present om in de hoofdstad voor een willkeurig publiek kerstliederen te vertolken. Locatie was afgelopen zaterdag het Centraal Station.

Dat meldt Omroep Flevoland.

Het hing er deze keer wel even om of de traditie zou worden voortgezet, want vorig jaar was er weinig animo voor de trip. Er kwamen echter zoveel aanmeldingen binnen, dat er volgend jaar mogelijk een volle dubbeldekker naar Amsterdam zal vertrekken.