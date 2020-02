Urker jongeren belagen gemeentehuis

Tientallen Urker jongeren hebben in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht aan het Urker gemeentehuis.

De relschoppers gooiden onder meer diverse ruiten van het gemeentehuis in en staken vuurwerk af. De situatie was erg onrustig, meldde de politie zondag via Twitter. Agenten van de landelijke eenheid assisteerde de lokale politiemensen. De vernieilingen zouden te maken hebben met de sluiting van een illegaal jeugdhonk. De politie kon daarover maandagmorgen nog geen uitsluitsel geven.