Urker gezin slachtoffer wraakactie voor ander

Het gezin in Urk bij wie begin november onbekenden een zwaar explosief lieten ontploffen, is waarschijnlijk slachtoffer geworden van een wraakactie die voor iemand anders was bedoeld. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De nachtelijke aanslag op de woning aan de Golfoploop zorgde voor veel schade, maar niemand raakte gewond. Volgens de politie ging het om een zelfgemaakt explosief. De explosie, in de hal van de woning vlakbij de meterkast, was zo heftig dat dakpannen van het dak gingen en scheuren ontstonden in dragende muren.

Volgens een expert van de politie was het een geluk dat vader, moeder en de twee kinderen (9 en 7 jaar oud) de slaapkamerdeuren dicht hadden. Als dat niet zo was, dan waren er mogelijk doden gevallen. De politie denkt dat de daders zich vergist hebben in het huis.