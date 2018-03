Opnieuw wordt Urk in verlegenheid gebracht door de arrestatie van inwoners van het dorp, wegens grootschalige drugssmokkel. In Zweden zijn twee broers gepakt met een grote partij drugs, aldus De Telegraaf.

Die krant heeft bevestiging van meerdere bewoners van het dorp, uit de directe omgeving van de broers. De arrestatie is het gesprek van de dag in het vissersdorp, dat veelvuldig in het nieuws kwam vanwege de aanhouding van Urker vissers in juni vorig jaar, stelt de krant.