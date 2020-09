Urker betuigt onschuld na drugsvondst

De vrachtwagenchauffeur uit Urk die in Engeland gevangen zit op verdenking van drugssmokkel komt op 11 januari voor de rechtbank. Dat meldde Omroep Flevoland dinsdag.

Voor Canterbury Crown Court verklaarde de 32-jarige eigenaar van transportbedrijf JP Trans Urk dinsdag opnieuw dat hij onschuldig is. De drugs werden eind juli bij de haven van Calais ontdekt in een lading bloemen die hij vervoerde. Het ging om cocaïne en speed, in totaal 419 kilo. Volgens de chauffeur is hij slachtoffer van een poging van anderen om drugs het Verenigd Koninkrijk binnen te smokkelen.

De Urker blijft gevangen zitten. Een burgerjury moet uitspraak doen over de vraag of hij schuldig is. Als hij schuldig wordt bevonden, bepaalt de rechter de strafmaat.

Nadat de arrestatie bekend werd, legde wethouder Post (SGP), vader van de opgepakte chauffeur, zijn taken voorlopig neer, omdat hij een nevenfunctie bij het bedrijf van zijn zoon niet had gemeld.