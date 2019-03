Urker (18) aangehouden na rellen

De politie heeft dinsdag een 18-jarige man uit Urk aangehouden voor betrokkenheid bij een mishandeling maandagavond in een woning aan de Noorderpalen.

De 18-jarige Urker meldde zich dinsdagmiddag bij de politie gemeld en is aangehouden.

Een grote groep jongeren verzamelde zich maandagavond bij een horecagelegenheid aan de Richel in Urk en later bij een woning aan de Noorderpalen. De politie moest rellende jongeren met honden en politiestokken uiteendrijven. Een conflict in de relationele sfeer was volgens de politie de aanleiding voor de onrust.

Diverse jongeren drongen maandagavond de woning aan de Noorderpalen binnen en raakten in gevecht met de bewoners, Urkers van Marokkaanse komaf. Hierbij raakte een 36-jarige vrouw lichtgewond. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrouw heeft samen met een 19-jarige vrouw en een 18-jarige man aangifte gedaan van mishandeling.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.