Urk wil meer grond, maar de PVV stemt tegen

De eenkoppige PVV-fractie van Urk stemde donderdagavond als enige tegen een voorstel van de ChristenUnie om niet meer te betalen voor grenswijzigingen met de gemeente Noordoostpolder.

De CU, de grootste fractie op het voormalige eiland, pleitte er in het voorstel voor om Urk qua grondgebied niet langer in te snoeren. De bevolking van Urk groeit al jaren zeer sterk door natuurlijke aanwas. Bij de inpoldering van de Noordoostpolder, in 1942, werd Urk klein gehouden. Het moest miljoenen betalen voor grenswijzigingen met de gemeente Noordoostpolder.

Veertien van de vijftien raadsleden stonden van harte achter het idee om samen met de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland een „morele claim” in te dienen bij het Rijk „om te herstellen wat als een historische weeffout wordt ervaren.”

De PVV sprak echt van een „zoetsappig voorstel” en stemde –ondanks diverse morele appels om unaniem op te trekken– tegen.